Heute im GR-Livestream: Hello Neighbor

Dynamic Pixels spannendes Hello Neighbor hat uns schon vor einer ganzen Welt von seinem voyeuristischen Konzept überzeugen können. Im Spiel versuchen wir dem mysteriösen Treiben unseres Nachbarn auf die Schliche zu kommen, ohne dass er uns dabei entdeckt natürlich. Der Titel steckt schon seit einiger Zeit im Early Access, doch diese Phase der Entwicklung soll nun endlich abgeschlossen werden. Die Gameplay-Prämisse werden wir euch in unserem heutigen Gamereactor-Livestream näher vorstellen, wenn ihr dabei sein wollt, dann schaut einfach ab 16:00 Uhr in unseren Livestream rein.