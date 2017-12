35 Prozent der EA Sports-Spieler geben Geld für FIFA Ultimate Team aus

Mehr als 35 Prozent aller Spieler von EA Sports-Titeln haben bereits mindestens einmal echtes Geld in die Ultimate Team-Spielmodi der Sportspieladaptionen investiert, das ist die Quintessenz des 37. NASDAQ-Investorenberichts von EA. CFO Blake Jorgensen sprach darin mit den Anteilseignern des Unternehmens über den Erfolg etlicher EA Sports-Spiele und lobte die Quoten in FIFA 18 und der UFC-Serie.

"Heute treten etwa 70 bis 75 Prozent aller Käufer [unserer] Sportspiele den Ultimate Team-Spielmodus bei.", startete Jorgensen. "Es ist lustig und eine großartige Möglichkeit das Spiel zu spielen. Von diesen 75 Prozent geben etwa die Hälfte aller Spieler echtes Geld aus, während die andere Hälfte ohne [zusätzliches Kapital] spielt. In der Free-to-Play-Welt ist das eine fantastische Balance zwischen [Spielern, die zahlen und denjenigen, die es nicht tun.]"

Der CFO erklärte im Anschluss daran die Firmenstrategie hinter diesem System: "Wir verbringen kaum effektiv Zeit damit Leute zum Geld-Ausgeben zu animieren. [Stattdessen] arbeiten wir die meiste Zeit daran Spieler [für das Spiel zu begeistern], denn wir wissen dass die Leute, sobald sie richtig im Spiel stecken, eine sehr gute Zeit mit dem Titel haben und für lange ein Bestandteil davon bleiben."

Für EA als Plattform von Spielen sei die digitale Unterhaltung einen gesonderten Stellenwert, erklärte Jorgensen zum Ende seiner Ansprache: "Diese Unterhaltungsform ist wahrscheinlich die [Art], die für Konsumenten den höchsten Mehrwert besitzt. Wenn man einen Kinofilm schaut kostet euch das 20 US-Dollar, dazu kommen Popcorn [und weitere Dinge]. Das ist lustig und großartig und ich liebe es, doch gleichzeitig bringt ein Videospiel für [60 Euro], das die Leute drei oder vier Stunden im Jahr spielen, viel [mehr] Gegenwert. Und selbst wenn man obendrauf noch etwas bezahlt, macht man das doch typischerweise nur, um den Spaß und die Spannung am Spiel zu erhöhen. Wir versuchen also lediglich den Konsumenten das zu geben, was sie wirklich wollen und mehr noch; [wir tun das,] um kein anderes Spiel [veröffentlichen zu müssen] oder etwas anderes zu tun."

Wie klingt diese Haltung in euren Ohren? Mögt ihr die Richtung, die EA für die Industrie vorsieht?

Quelle: reports.