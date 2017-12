Bridge Constructor Portal angekündigt

Valve, Headup Games und der österreichische Entwickler ClockStone Software kündigten heute eine Kollaboration an, die Simulationsfans eine neue Interpretation der lustigen Puzzle-Erfahrung Bridge Constructor aufzeigt. Mit der Hilfe von GLaDOS, seinen Geschützen und offensichtlich auch einer großen Menge an Portalen dürfen neue und erfahrene Brückenbauer schon bald stetig im Schwierigkeitsgrad steigende Physik-Rätsel in Bridge Constructor Portal lösen.

Das Spiel wird in zwei Wochen, konkret ab dem 20. Dezember für PC (Windows, Mac und Linux), sowie für iOS- und Android-Geräte bereitstehen und "Anfang nächsten Jahres" auf Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch landen. Erste Gameplay-Eindrücke und Screenshots folgen am Ende dieser Meldung, was sagt ihr zu dem Spiel?