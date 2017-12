Superhot-Erweiterung Mind Control Delete angekündigt

Entwickler Superhot Team hat in der Nacht eine Standalone-Erweiterung für ihr First-Person-Actionspiel Superhot angekündigt - Mind Control Delete. Abgesehen von den Informationen aus dem Enthüllungstrailer wissen wir noch nicht sonderlich viel über den neuen Inhalt, allerdings wirkt die Spielstruktur im Vergleich zum Hauptspiel etwas aufgebrochener. Der Entwickler verrät auf Steam, dass die Erweiterung erst in "neun bis zwölf Monaten" erscheinen soll und bis dahin "weder komplett, noch befriedigend" sei. Superhot: Mind Control Delete sei dazu konzipiert worden in die bekannte Gameplay-Schleife integriert zu werden und "prozedural generierte Rogue-Like"-Level zu erschaffen, die der Spieler durchläuft. Story, neue Feindtypen oder erweiterte Kräfte soll es in dem Standalone-DLC nicht geben, allerdings startet schon in Kürze eine Early Access-Version des Titels auf Steam, die uns hoffentlich weitere Einzelheiten verrät. Den ersten Trailer und Screenshots gibt es derweil auch bei uns: