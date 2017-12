Towerfall datiert Plattformer Celeste

Matt Makes Games, die Schöpfer von Towerfall, kündigten vor kurzem an, dass ihren kommender 2D-Plattformer Celeste schon im Januar für PC (Steam), Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheint. Der Titel fordert uns in über 600 Leveln heraus, einen Berg zu besteigen. Wer die acht Kapitel besonders erfolgreich abschließt darf sich zudem über Neukombinationen bestehender Abschnitte freuen, die unsere Bergsteiger-Fähigkeiten nochmal auf ein komplett neues Niveau hieven werden. Im Celeste übernehmen wir die Rolle von Medeline, die sich an jeder Oberfläche festhalten kann und mithilfe eines Luft-Dashes an schwierig zu erreichende Areale gelangt. Auf der Reise werden wir interessante Charaktere begegnen, die uns dabei helfen werden, das Geheimnis dieses Bergs zu lüften.