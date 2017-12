The Color of Madness: Neuer DLC für Darkest Dungeon enthüllt

Darkest Dungeon hat mit dem Crimson Court-DLC bereits eine offizielle Erweiterung erhalten und freut sich auf Steam über etliche von Nutzern erstellte Inhalte, doch auch das Entwicklerstudio Red Hook Studios scheint noch weitere Pläne für das Roguelite-Abenteuer zu haben. Auf ihrer eigenen Webseite kündigten sie nun ein neues offizielles Add On namens The Color of Madness für das Frühjahr 2018 an, das uns mit bösartigen Aliens konfrontiert. In der Erweiterung schlagen die außerirdischen Lebensformen am Rande von Hamlet in der Miller-Farm ein und ergänzen das Hauptspiel um eine neue Herausforderung:

"Verliert euch in Zeit und Raum während ihr unendliche Wellen von neuen und alten Feinden abwehrt, die sich der Absturzstelle des Kometen nähern. Überlebt so lange wie möglich und vergleicht die Anzahl eurer Eliminierungen mit denen eurer Freunde und Rivalen."

The Color of Madness fügt Darkest Dungeon außerdem sogenannte Kometensplitter hinzu, mit denen wir uns beim fahrenden Nomadenhändler neue Ausrüstung kaufen können, die "mächtige Funktionen" beinhalten. Weitere Informationen zum DLC folgen im kommenden Jahr.