Erscheinungsdatum von Sinner: Sacrifice for Redemption bekannt

Another Indie und Entwickler Dark Star konnten in den vergangenen Monaten mit der Entwicklung ihres kommenden Action-RPGs Sinner: Sacrifice for Redemption Fortschritte erzielen und sind nun bereit abzusehen, wann die Spieler selbst Hand an das Abenteuer anlegen dürfen. Sollte es zu keinen weiteren Verzögerungen in der Produktion kommen, steht das von der Souls-Serie inspirierte Erlebnis ab dem 25. April auf dem PC, der Playstation 4 und der Xbox One bereit. Sinner: Sacrifice for Redemption wirkt auf dem ersten Blick sehr nach der Soulsborne-Serie, soll jedoch einen eigenen Twist haben, der das Gameplay risikoreicher gestaltet. Immer bevor wir einen Boss angehen müssen wir einen unserer Attributspunkte opfern und das kann entscheidende Nachteile mit sich bringen, wenn wir lange an einer Stelle festhängen. Den neuen Trailer könnt ihr euch unten ansehen: