Neue Einblicke zu Metro Exodus auf den Game Awards

Metro Exodus wird eines der Spiele sein die auf den Game Awards präsentiert werden, dies bestätigte Geoff Keighley, Produzent der Game Awards auf Twitter.

"Verpasst Donnerstagabend nicht den neuen Einblick in Metro Exodus während TheGameAwards."

Metro Exodus wurde während der vergangenen Microsoft E3-Konferenz mit einem prächtigen Trailer vorgestellt. Das Spiel knüpft an die Geschehnisse von Metro 2033 und Metro: Last Light an und wird für den PC, der Playstation 4 und Xbox One entwickelt. Die Game Awards werden am Donnerstagabend übertragen, den originalen Enthüllungs-Trailer zum Spiel könnt ihr euch unten anschauen: