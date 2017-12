Korea als spielbare Zivilisation in Civilization VI: Rise and Fall

In der vergangenen Woche kündigten 2K Games und Firaxis Games die erste Erweiterung zu Civilization VI, Rise and Fall an. Seit gestern wissen wir ebenfalls dass Korea einer der acht neuen spielbaren Zivilisationen sein wird. Königin Seondeok ist eine der neun neuen Anführer und wird Korea leiten. Sie verbessert das Leben ihrer Bewohner durch Bildung, ihre einzigartige Fähigkeit erlaubt Spielern zudem einen Bonus im Bereich der Wissenschaft und Kultur in Städten mit einem etablierten Gouverneur.

Korea's einzigartiger Bezirk Seowon, ein Upgrade des Campus-Bezirks, muss auf Bergen gebaut werden und generiert einen festen Wissenschafts-Ertrag. Der Ertrag wird durch benachbarte Bezirke reduziert, dank Korea's einzigartiger Fähigkeit "Drei Reiche" führt der Bau von Minen und Bauernhöfen neben einer Seowon jedoch zu einem Wissenschaftsbonus und höheren Nahrungserträgen. Die Hwach'a sind Koreas einzigartige mobile Wurfgeschütze auf zwei Rädern und können entweder 100 Raketenpfeile oder 200 Chongtong-Geschosse auf entfernte Ziele abfeuern.

Sid Meier's Civilization VI: Rise and Fall erscheint im Frühjahr 2018, für mehr Informationen zu Korea und Seondeok könnt ihr euch den eingebetteten Trailer anschauen.