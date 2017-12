Marvel vs. Capcom: Infinite am Wochenende auf der PS4 gratis spielen

Capcom kündigte auf dem offiziellen Playstation-Blog ein kostenloses Demo-Wochenende ihres neuesten Superhelden-Brawlers Marvel vs. Capcom: Infinite, exklusiv für Playstation Plus-Mitglieder an. Die Demo beschränkt sich auf das Training sowie den Online-Modus Versus und wird ab Freitag, dem 8. Dezember um 01:00 Uhr bereitstehen. Die Aktion endet für am 11. Dezember um 01:00 Uhr, bis dahin dürfen wir alle 30 Launch-Charaktere kostenlos spielbar. Gleichzeitig führt Capcom die neuen Figuren Winter Soldier, Venom und Black Widow ein. Werdet ihr die Demo am Wochenende ausprobieren?