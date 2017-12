The Surge: A Walk in the Park-Erweiterung gelandet

Focus Home Interactive und Deck 13 haben am gestrigen Abend die neue Erweiterung von The Surge veröffentlicht - A Walk in the Park. Neben dem neuen DLC geht der offizielle Verkaufsstart der Complete-Edition des Hauptspiels für PC, Playstation 4 und Xbox One einher und wird von einem neuen Launch-Trailer begleitet, den ihr euch unten ansehen könnt. A Walk in the Park lädt uns in den CREO World-Vergnügungspark ein, der nach dem schrecklichen Vorfall ebenfalls von korrumpierten Maschinen heimgesucht wird. Viele neue Gegner, Implantate und Rüstungen warten auf diejenigen, die sich der Herausforderung stellen. Habt ihr The Surge gespielt?