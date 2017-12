Limitierte physische Edition von Secret of Mana: Remake angekündigt

Wir nähern uns zielsicher dem Ende des Jahres 2017 und werfen langsam einen Blick auf all die Spiele, die uns in kommenden Kalenderjahr begrüßen. Dort fällt unter anderem der Start von Secret of Mana: Remake Mitte Februar auf, für das Square Enix kürzlich eine physische Verkaufsedition ankündigte. Die Verpackung ist aktuell nur für den nord- und südamerikanischen Markt bestätigt worden und gilt selbst dort lediglich bei teilnehmenden Händlern. Dass auch europäische Spieler ohne große Importkosten in den Genuss der limitierten Verpackung gelangen, ist nicht unbedingt unwahrscheinlich, wir werden euch auf dem Laufenden halten, sollte sich etwas in dieser Richtung ergeben. Wer trotzdem auf Nummer sicher gehen will, sollte sich die Version irgendwie vorbestellen und erhält obendrauf drei Kostüme als Vorbesteller-Bonus.

Quelle: Gamespot.