Neue Zeichnungen zur Bloodborne Comic-Serie veröffentlicht

Mit der kommenden Bloodborne-Serie von Titan Comics müssen Fans nicht mehr lange auf die Rückkehr nach Yharnam warten. Die Comic-Reihe erscheint im Februar, die vier alternativen Cover können bereits vorbestellt werden. Zusätzlich gibt es einige Zeichnungen des Serien-Artist Piotr Kowalski, die zusätzlichen Cover wurden von Andre Araujo und Jeff Stokely kreiert.

Wenn ihr mehr über die erste Ausgabe "The Death of Sleep" wissen wollt, könnt ihr euch hier den offiziellen Text durchlesen der zusammen mit den Zeichnungen veröffentlicht wurde: