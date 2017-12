Neues Update führt Veränderungen am Fortschrittssystem von Star Wars Battlefront II ein

Nicht alle Menschen sind aktuell damit zufrieden, wie sich das neue Star Wars Battlefront II schlägt. Die einen bemerken, dass ihre Investition nicht den gewünschten Gewinn abwirft, auf der anderen Seite stehen diejenigen die selbst miterleben, wie wenig durchdacht einige Spielmechaniken selbst einen ganzen Monat nach der offiziellen Veröffentlichung noch immer daherkommen. Nun rollen erste Updates an, die diese wieder irgendwie wieder auf Vordermann bringen müssen - im Interesse beider Parteien.

Die ersten DLC-Inhalte sind diese Woche gelandet und führen Veränderungen am bestehenden und berüchtigten Fortschrittssystem des Sci-Fi-Shooters durch. Spieler müssten ab sofort sehr viel mehr Erfahrungspunkte nach Abschluss eines Matches bekommen, dabei werden diejenigen Teilnehmer, die sich durch gute Leistung an die Spitze der Tabellenwertung geschoben haben, besonders belohnt. Im gleichen Atemzug wurde die Credit-Obergrenze, die wir an einem Tag im Arcade-Modus erspielen dürfen, auf 1500 Credits angehoben. In täglichen Beutetruhen stehen seit dieser Woche außerdem zusätzliche Crafting-Bestandteile zur Verfügung, was den Fortschritt ebenfalls etwas ankurbeln dürfte.

Wer sich eher über inhaltliche Änderungen freuen kann, der muss sich noch ein bisschen gedulden, darf aufgrund der bevorstehenden Kinopremiere von Star Wars: Die letzten Jedi aber noch gespannter sein. Finn und Captain Phasma machen sich beide bereit der ersten Ordnung, respektive dem Widerstand pünktlich zum Kinostart auch im Spiel beizutreten. Wer auf geerdetere Action steht darf sich zudem auf den von Salz überzogenen Planeten Crait freuen und die Himmelsschlacht über D-Qar. Auch die Einzelspieler-Kampagne von Star Wars Battlefront II erhält eine kleine Überraschung, die uns mit Iden Versio an einen noch nicht näher bekannten Schauplatz im fertigen Film führen wird. Die Änderungen im Mehrspieler-Modus sind ab sofort gültig, die Inhalte für die Solo- und Online-Modi stehen erst ab dem 13. Dezember bereit.