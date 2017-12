PUBG-Team arbeitet an neuen Waffen und Klamotten

Auf dem G-Star-Event in Südkorea haben der PUBG Corp-CEO Changhan Kim und der Lead Game Designer Junhyuk Choi in einer Fragerunde auf dem Entwickler-Panel Neuigkeiten über das Battle Royale-Spiel mit uns geteilt. Das leidige Thema der Cheater anzugehen sei aktuell die oberste Priorität der Entwickler, die mit den bereits ergriffenen Maßnahmen schon positive Resultate erzielt hätten: "Wir wissen, dass die Anti-Cheat-Maßnahmen ein nicht endender Kampf sind, allerdings werden wir niemals entmutigt sein und hart daran arbeiten eine Frust-freie Spielumgebung zu schaffen."

Als die Entwickler über Neuerungen und zukünftige Pläne sprachen, war die Veröffentlichung der Wüstenkarte ein wichtiges Thema. Im Gegensatz zur bestehenden Umgebung von Erangel werden wir in der Wüste ein dreidimensionaleres Kartendesign erleben, das größere Kämpfe anregt, erklären die beiden Entwickler. Außerdem arbeitet Bluehole "an neuen Waffen, Anziehsachen und Vehikel und es wird dazu noch eine überraschende Ankündigung geben, bevor [diese Dinge] erscheinen."

Das Team habe außerdem umfangreiche Verbesserungen im Client, der Online-Struktur und der Optimierung erreicht, ist jedoch noch nicht in der Lage uns genauere Details darüber mitzuteilen. Weitere Fragen und Antworten aus dem Interview lest ihr hier nach. Was erwartet ihr in der Zukunft von Playerunknown's Battlegrounds?