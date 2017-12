From Software gibt Armored Core-Serie nicht auf

Fans der Armored Core-Reihe haben bei jeder von From Softwares Ankündigungen in den letzten Jahre einmal kurz aufgezittert, denn die Serie war viel zu lange vergraben und schon fast vergessen gewesen. Der Soulsborne-Entwickler erklärte auf ihren sozialen Medien nun jedoch, dass sie das Franchise schon bald fortführen wollen, sich die Spieler aber noch ein bisschen gedulden müssten. Mehr Armored Core-Nachrichten soll es "in Kürze" geben, um die ungeduldigsten Spieler zu beschwichtigen, steht anlässlich des 20. Geburtstags der Reihe ab sofort ein PS4-Design kostenlos im PSN-Store bereit. Was haltet ihr von der Wiedererweckung der Reihe?

Quelle: DualShockers