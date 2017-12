Viele weitere Details zu Street Fighter V: Arcade Edition

Am 16. Januar erscheint der Arcade-Modus von Street Fighter V zusammen mit der gleichnamigen Arcade-Edition des Spiels. Capcom hat nun in einem eigenen Beitrag weitere Details für die Spielvariante und die neuen Features der Fassung enthüllt. Im Arcade-Modus wird es sechs verschiedene Pfade geben, in denen wir die "einzigartigen Charakter-Enden" der langen Geschichte des Franchise erleben. Diese Pfade beinhalten Episoden aus alle nummerierten Ablegern der Serie, sowie von Street Fighter Alpha. Die Anzahl der Runden und die Schwierigkeit lässt sich für jede Kampagne einzeln wählen, größere Herausforderungen erhöhen selbstverständlich die Anzahl der verdienten Punkte. Nach jedem Kampf haben wir die Wahl mit welchem Kämpfer wir die nächste Schlacht bestreiten wollen, was unsere finale Punktzahl ebenfalls in die Höhe treiben lässt. Die verdienten Punkte aus dem Arcade-Modus werden in jedem Monat nach dem offiziellen Start des Spiels zusammengezählt und in einer Tabelle festgehalten, was den jeweiligen Siegern einen "einzigartigen Titel" verleiht.

Jeder der Pfade sechs wird uns in die Rolle derjenigen Charaktere schlüpfen lassen, die schon in den originalen Ausgabe mit- und gegeneinander gekämpft haben. Im Falle von Street Fighter III wird es beispielsweise zu einer Auseinandersetzung zwischen Sean und Laura kommen, während wir Kolin im Intro von Gill zu sehen bekommen. Bonus-Level werden im Laufe der Zeit ebenfalls eingefügt werden und fordern uns dann etwa heraus in einem bestimmten Areal eine festgelegte Anzahl an Fässern zu zerstören oder mit KI-Kameraden bestimmte Aktionen auszuführen. Insgesamt soll es über 200 unterschiedliche Enden im Arcade-Modus geben, es sollte also für ausreichend Motivation gesorgt sein. Falls ihr im Dezember auf der Playstation Experience sein solltet, dürft ihr schon dort einen Blick ins fast fertige Kampfspiel werfen, alle anderen müssen sich noch einige Wochen länger gedulden, bevor das gepflegte Prügeln wieder losgeht. Klingt das für euch nach die Art von Street Fighter-Erfahrung, die ihr euch gewünscht habt?