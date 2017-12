God of War: Händler listet das Spiel für Ende März

Online-Händler sind häufig die Quellenbasis für vorzeitig veröffentlichte Informationen zu kommenden Spiele-Neuveröffentlichungen, die noch nicht final vom Publisher datiert worden sind, denn jeder manuelle Vorgang ist fehleranfällig und selbst dem besten Mitarbeiter rutscht mal etwas durch die Finger. Beim kommenden God of War könnte das ebenso der Fall gewesen sein, denn die Kollegen von VG247 berichten, dass ausgerechnet im Playstation Store den 22. März 2018 als Erscheinungstag für das kommende Spiel von Santa Monica nannte. Selbstverständlich wurde der Fehler im PSN Store schnellstmöglich korrigiert, doch ein Nutzer von ResetEra konnte den Moment festhalten. Aktuell listet Sony das Erscheinungsdatum von God of War auf der Playstation 4 für den 31. Dezember 2018, was offensichtlich ein Platzhalter ist. Wie gespannt seid ihr auf das neue God of War?