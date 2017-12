Ubisofts Widerstand Update 1.8 ist gelandet

Ubisoft hat diese Woche das Widerstand-Update (Spielversion 1.8) für die PC-, Xbox One- und PS4-Version von The Division veröffentlicht und somit die bis dato umfangreichsten Änderungen in das Spiel eingeführt. Zu den wichtigsten Eckpfeilern der Aktualisierung gehört der neue Kartenbereich West Side Pier, der eigene Aktivitäten und einzigartige Spielmodi einführt. Im Widerstand-Modus bekämpfen unterschiedliche Divisionen-genannte Teams spezielle Agenten, während sie gleichzeitig wellenartig anrückende Feindscharen abwehren müssen. Das Update 1.8 führt außerdem einen sozialen Hub, Änderungen am bestehenden Underground-DLC, eine Umgestaltung der bestehenden Rogue-Mechaniken und weitere Optimierungen am Ausrüstungssystem ein. Mehr dazu erfahrt ihr im unteren Video.

Falls ihr noch immer nicht in The Division geschaut haben solltet bietet euch Ubisoft noch einmal an am kommenden Wochenende (vom 7. auf den 10. Dezember) kostenlos in das Mehrspieler-Spektakel reinzuschnuppern. Das Angebot ist auf allen Plattformen verfügbar und ihr werdet im gesamten Zeitraum auf alle bereits veröffentlichten Erweiterungen und Änderungen zugreifen dürfen.