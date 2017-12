Wii-Spiele dürfen in China bald auf der Nvidia Shield gespielt werden

Für westliche Nintendo-Fans kommt die Entscheidung sicher überraschend, doch das japanische Unternehmen hat heute bekanntgegeben, dass in China schon in Kürze alte Wii-Titel auf der Nvidia Shield spielbar sein werden. Der Industrie-Insider Daniel Ahmad hat den Bericht über das Geschäft zuerst in englischer Sprache geteilt. Wii-Spiele wie Super Mario Galaxy, The Legend of Zelda: Twilight Princess, New Super Mario Bros. Wii und Punch-Out! dürfen damit in glorreichem 4K auf Nvidias Gadget gestreamt werden. Die Partnerschaft zwischen Nintendo, iQiyi (ein asiatischer Streaming-Dienstleister mit über 500 Millionen monatlichen Nutzern) und Nvidia ist eine spannende Entwicklung für den chinesischen Markt. Ob die Rechte auch außerhalb von China ausgeweitet werden, ist aber trotzdem sehr unwahrscheinlich. Viele Spieler rechnen in den hiesigen Breitengraden eher damit, dass wir endlich Wii-Titel als Virtual Console-Spiele auf der Switch sehen (die ja ohnehin vieles mit der Shield gemein hat). Aber genau wie mit dieser Meldung überrascht uns Nintendo eben immer wieder aufs Neue, also wer weiß schon, was das Unternehmen als Nächstes plant.

Das Bild wurde aus dem chinesischen Online-Shop JD.com genommen, der die Shield für unter 200 Euro anbietet.