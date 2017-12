Dauntless führt weitreichende Neuerungen ein

Slayer von Phoenix Labs' eigenem Monster Hunter-Verschnitt Dauntless dürfen sich auf umfangreiche Gameplay-Änderungen freuen. In einem eigenen Entwicklertagebuch bespricht das US-amerikanische Studio die größten Neuerungen, allem voran das umfangreich überarbeitete Fortschrittssystem. Mit dabei ist zudem die neue, fünfte Waffengattung War Pieke und zwei weitere Behemoth (Skarn und die gefährliche, mutierte Hornisse Kharabak), von denen ihr unten einen Eindruck bekommt.

Das "Sharpen Your Skills"-Update wird ein sogenanntes Cell-System einführen, mit dem Jäger ihre Ausrüstung individualisieren und für bestimmte Zwecke optimieren können. Während die Cell-Perks der Ausrüstung eine neue strategische Tiefe verleiht, versucht Phoenix Labs mit den regionalen Jagden vor allem Gelegenheitsspieler abzuholen. Mit diesen Missionen soll es möglich sein, sehr viel einfacher an benötigte Ausrüstung zu gelangen und das Grinden für bestimmte Monsterteile zu reduzieren. Mit dem sogenannten Frostfall-Winterevent führt das Studio nur kurz nach der Veröffentlichung des neuen Updates "herausfordernde Jagden, saisonale Items und frostige Überraschungen", sowie Änderungen am bestehenden Charaktereditor ein. Mehr Informationen über das kommende Sharpen-Your-Skills-Update bekommt ihr im folgenden Entwicklertagebuch: