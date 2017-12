A.O.T 2 erscheint am 20. März für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch

Koei Tecmo und Omega Force haben gestern das Erscheinungsdatum vom neuen Attack on Titan 2 bekanntgegeben. A.O.T. 2, wie das Spiel aus Copyright-Gründen im europäischen Raum heißt, setzt die Geschichte des Vorgängersspiels fort und wird ab dem 20. März 2018 für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch bereitstehen. Eine PC-Fassung wird aktuell nicht kommentiert. Wie der Entwickler in der offiziellen Pressemitteilung verrät, werden wir mit einem eigenen Scout die Geschichte der ersten beiden Staffeln des Anime erleben können und dabei unsere Beziehung zu anderen Charakteren anpassen, um noch mehr Einblick in die groteske Welt der Titanen zu erhalten.