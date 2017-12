Ubisoft verschenkt World in Conflict und Assassin's Creed: Black Flag an PC-Spieler

Ubisoft hat sich für den Abschluss des Jahres eine besondere Promotion ausgedacht, bei der PC-Spieler auf Uplay einige ordentliche Spiele abstauben können. Wer die Kampagnen-Webseite des Publishers aufruft, darf sich aktuell über eine digitale Kopie von World in Conflict: Complete Edition freuen. Noch bis zum 11. Dezember um 11 Uhr könnt ihr euch den Titel sichern, anschließend wechselt das Angebot auf Assassin's Creed IV: Black Flag, das euch zwischen dem 12. Dezember (ab 15:00 Uhr) und dem 18. Dezember (bis 11:00 Uhr) angeboten wird. World in Conflict: Complete Edition wird im Zuge des 20. Geburtstags von Massive Entertainment verteilt und wurde in diesem Jahr zehn Jahre alt. Ubisoft hat also einige gute Gründe zum Feiern.