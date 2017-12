Mega Man X 1-8 gelangen auf PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch

Fans aus aller Welt haben am gestrigen Abend mit großer Spannung Capcoms Mega Man-Livestream erwartet, um handfeste Informationen über die nächsten Produktionen des Studios zu erhalten. Schon im Vorfeld wurde vermutet, dass der Entwickler ein neues Spiel vorstellen wird, andere Spieler vermuteten die Ankündigung der Mega Man X Collection. Wie sich herausstellt bekommen die meisten Fans das, was sie sich gewünscht haben - zumindest in Teilen.

Neben der Ankündigung von Mega Man 11, stellte der Entwickler die Portierung aller acht Mega Man X-Titel für PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch vor. Im kommenden Sommer sollen die Titel veröffentlicht werden, allerdings sollen sie wohl einzeln veröffentlicht werden und nicht Teil einer größeren Sammlung sein (wie etwa das etwa bei Mega Man Legacy Collection gesehen haben). Wir haben Sega um eine Klarstellung gebeten und werden diese Nachricht aktualisieren, sobald wir entsprechende Rückmeldung erhalten haben.

Und da wir gerade bei der Mega Man Legacy Collection sind: Nintendo Switch-Besitzer werden den blauen Cyber-Krieger bald auch auf ihrem Hybriden spielen dürfen. Noch bevor Mega Man 11 oder die Mega Man X-Spiele erscheinen, wird Capcom die Mega Man Legacy Collection und Mega Man Legacy Collection 2 im Fürhjahr 2018 auf die Switch bringen. Zu Amiibo-Unterstützung wurde bislang nichts mitgeteilt, doch die 3DS-Umsetzungen nutzen diese Funktionen ja bereits. Und irgendwie sollten Switch-Fans für die zusätzliche Wartezeit doch auch kompensiert werden, oder was denkt ihr? Und welche Mega Man-Serie gefällt euch besser - die originale oder X?