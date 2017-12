Mega Man 11 enthült

Für den gestrigen Abend hatte Capcom einen speziellen Livestream angekündigt, in dem das Unternehmen den 30. Geburtstag der Serie feiern wollte. Fans des blauen Helden hatten große Erwartungen an diese Veranstaltung und hofften insgeheim auf die Vorstellung eines neuen Spiels im Stile der klassischen Serie. Mit Mega Man 11 kündigte Capcom genau das an. Der Titel ist für das Ende des nächsten Jahres geplant und soll auf PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Laut dem Producer Kazuhiro Tsuchiya und seinem Kollegen, den Director Koji Oda, sei das Jump'n'Run eine Art Neubeginn für den blauen Bomber. Selbstverständlich werde das Team die Serie und seinen Wurzeln gegenüber treu bleiben und die Aspekte erhalten, die Fans im Laufe der Jahre lieben gelernt haben. Der Erste Trailer und Screenshots zeigen einen Mix aus 2D-Plattformer mit 3D-Grafiken, nicht unähnlich zum erfolgreichen Wii U-Spiel New Super Mario Bros. U. Im Moment haben wir keine weiteren Informationen über Mega Man 11, wollen die leidenschaftlichsten Fans der Serie jedoch darauf hinweisen, dass der Titel in diesem Monat das Game Informer-Coverspiel ist - ihr werdet dort im Laufe der kommenden Tage voraussichtlich viele weitere Informationen zum Thema finden können. Was sagt ihr zum Mix aus neuen und alten Elementen in Mega Man 11?