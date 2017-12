Heute im GR-Livestream: Xenoblade Chronicles 2

Letzten Freitag erschien Monolith Softs Xenoblade Chronicles 2 auf der Switch und fordert uns auf dem Rücken gewaltiger Giganten dazu heraus, die Welt vor einem drohenden Unheil zu bewahren. Der junge Protagonist Rex versucht mit der Unterstützung der Klinge Pyra den Weltenbaum in Elysium zu erreichen und lädt uns damit zu einer über 100 Stunden andauernden, vor japanischen Klischees nur so strotzenden Geschichte ein. Uns hat das Spiel sehr gut gefallen, aber Dóri aus dem GRTV-Team möchte sich ein eigenes Urteil bilden und wird sich in unserem heutigen Livestream ab 16:00 Uhr genauer mit dem JRPG auseinandersetzen. Verpasst das lieber nicht.