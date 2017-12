The Elder Scrolls: Legends - Rückkehr in die Stadt der Uhrwerke verfügbar

Das digitale Sammelkartenspiel The Elder Scrolls: Legends für PC, iOS und Android hat diese Woche eine neue Story-Erweiterung namens Rückkehr in die Stadt der Uhrwerke bekommen. Inhaltlich führt uns das DLC einige hundert Jahre nach Sotha Sils Abgang in die sagenumwobene Stadt der Uhrwerke und lässt uns 35 Missionen erleben, die auf drei Akten und herausfordernden Szenarios aufgeteilt sind. Jeder Akt kostet 1000 Gold, beziehungsweise acht Euro (im Bundle gibt es alle Inhalte zum Preis von 20 Euro) und führt insgesamt 50 neue Karten mit frischen einigen Mechaniken ein:

"Montieren: Beim Ausspielen einer Montieren-Kreatur wählen Spieler einen von zwei Boni, den sowohl die Kreatur als auch jedes Faktotum auf der Hand und im Deck des Spielers erhält.

Schatzsuche: Diese abenteuerlustigen Gesellen achten bei jeder gezogenen Karte darauf, ob es sich hierbei um den Schatz handelt, hinter dem sie her sind. Sobald ein Spieler alles gezogen hat, was sie haben wollen, belohnen sie ihn auf verschiedene Arten.

Mechanoiden: Hierbei handelt es sich um einzigartige Kreaturen, die aus Fleisch und Metall bestehen, [...] die Spieler für das Ausspielen neutraler Karten [belohnen]"