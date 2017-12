Capcom hätte fast einen Resident Evil-Amiibo produziert

In der Vergangenheit hat Capcom bereits eigene Erfahrungen mit den Amiibo-Figuren auf den Nintendo-Systemen gesammelt, etwa im Fall von Monster Hunter Stories. Eine weitaus größere Überraschung hätte Kinder mit der letztlich gestrichenen Sammelfigur von Resident Evil erwartet - die war nämlich einige Zeit lang in Planung. Laut der Famitsu hat Ryota Niitsuma, der Producer der Nintendo Switch-Edition von Resident Evil: Revelations eine entsprechende Umsetzung geplant gehabt. Aufgrund "diverser Umstände" sei dieses Vorhaben am Ende jedoch geplatzt, verrät Niitsuma. Das Spiel hat auf der Switch trotzdem eine entsprechende Amiibo-Funktionalität, allerdings keine eigenständigen Figuren. Wer eine beliebige Nintendo-Figur auf die Konsole packt, erhält zusätzliche Munition - Capcom-Amiibos erhöhen diesen Effekt jeweils. Wie sich das kleine Spielzeug wohl in der Sammlung der jüngsten Spieler gemacht hätte?

Quelle: Nintendo Everything.