DayZ verlässt Early Access 2018 und kommt auf Konsolen

Bohemia Interactives DayZ ist für viele Spieler der Vorgänger des berüchtigten Battle Royale-Spielmodus, denn in diesem Sandkasten entstanden die Ideen für die Playerunknown's Battlegrounds seit Anfang des Jahres so sehr gefeiert wird. DayZ selbst startete wiederum als Arma II-Mod und soll nach jahrelanger Entwicklung im kommenden Jahr "fertiggestellt" werden. In einem Blog-Beitrag datieren die Entwickler die Betaphase auf 2018 und wollen, sollte alles nach Plan verlaufen, auch den finalen Release für Konsolen und PC vorbereiten. Mit der Beta wird die aktuelle Spielversion 0.63 auf 1.0 angehoben, wann genau das allerdings in den Konsolencode gelangt, weiß das Tema noch nicht. Dass der Titel nun so große Fortschritte macht, könnte wohl auch daran liegen, dass sich die Tschechen gegen Blueholes Playerunknown's Battlegrounds positionieren müssen, das in wenigen Tagen auf der Xbox One startet. Gibt es eurer Meinung nach noch Raum für ein Battle Royale-Spiel mit Zombies?