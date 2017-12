Kunterbuntes Weihnachtsvideo von Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey ist eines der besten Spiele des Jahres und hat bereits weit mehr als zwei Millionen Kopien verkauft. Nun steht jedoch die Weihnachtssaison an und Nintendo hat deshalb ein frostiges Winter-Werbevideo für das Spiel erstellt, das ihr euch gleich hier bei uns anschauen könnt. Der Trailer hält keine außergewöhnlichen Neuigkeiten für Fans bereit und richtet sich wohl vor allem an Fernsehzuschauer und Konsolen-Quereinsteiger. Wir haben schon viel zu Super Mario Odyssey geschrieben und eine Videokritik zum Titel veröffentlicht, aber was sagt ihr eigentlich zum neuen Mario? Ist es das beste 3D-Jump'nRun der Welt oder gibt es noch deutliche Schwächen?