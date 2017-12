Playerunknown's Battlegrounds läuft auf Xbox One X nur mit 30 FPS

Playerunknown's Battlegrounds ist ein einziger, gigantischer Erfolg für das aktuelle Kalenderjahr, das so viele wirklich hervorragende Videospiele hervorgebracht hat. Das Spiel ist auf dem PC noch im Early Access-Stadium, erscheint auf der Xbox One aber bereits am 12. Dezember. Bluehole Studio versucht seit Monaten die Konsolenfassung mit 60 FPS zum Laufen zu bringen, allerdings mussten sie sich nun eingestehen, dass dieses Vorhaben aktuell noch nicht möglich sein wird. Studiochef Brendan Greene erklärt die genauen Details:

"Obwohl ich [früher] sagte, dass PUBG zum Start mehr FPS erreichen könnte, will ich nun klarstellen, dass PUBG bei 30 FPS auf allen @Xbox One-Geräten laufen wird. Wir passen die Spielerfahrung weiterhin an und erkunden Optionen, um die FPS zu erhöhen. Doch in dieser frühen Entwicklung sind wir nicht in der Lage, das zu bestätigen."

Wie es scheint hat der Entwickler die Hoffnung noch nicht aufgegeben, deshalb wollen wir die Flinte auch noch nicht ins Korn werfen. Es klingt aber schon komisch, dass selbst die potente One X nicht mehr als 30 Frames liefern kann, oder was sagt ihr dazu? Werdet ihr euch das Game auf der Xbox One dann überhaupt holen?

Quelle: VG247