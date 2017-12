Dead Rising 4: Frank's Komplettpaket ab morgen auf Playstation 4 erhältlich

Dead Rising 4 erschien ursprünglich auf dem PC und der Xbox One am vergangenen Nikolaus-Fest und fast ein ganzes Jahr später wird der Zombie-Titel endlich auch auf der Playstation 4 bereitstehen. Dead Rising 4: Frank's Gesamtpaket enthält das Basisspiel mitsamt aller bisher veröffentlichter DLC und Bonus-Episoden, also das Stocking Stuffer Holiday Pack, Frank Rising und Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf. Als neues Feature wird sich Frank West außerdem ordentlich in Schale schmeißen dürfen, denn es gibt spezielle Kostüme von bekannteren Capcom-Charakteren. Teilweise werden wir dadurch sogar auf die entsprechenden Fähigkeiten der Helden zugreifen dürfen, was das Zombie-Töten sicher noch lächerlicher gestalten dürfte. Falls ihr Dead Rising 4 bereits auf dem PC oder der Xbox One gespielt habt, müsst ihr euch nicht vernachlässigt fühlen, denn Capcom wird Heroes-Uupdate kostenlos nachreichen, sobald Dead Rising 4: Frank's Komplettpaket veröffentlicht wurde. Werdet ihr in die Neuerungen hineinschauen oder ganz frisch in die PS4-Version starten?