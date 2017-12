Ist 'Detroit: Become Human 'krank und abstoßend''?

Detroit: Become Human das kommende Spiel vom Heavy Rain- und Beyond: Two Souls-Entwickler Quantic Dream. Der PS4-Exklusivtitel wird ein weiteres narratives Abenteuer werden, in dem schwierige Entscheidungen die Erfahrung vorantreiben - ganz im Stile des Schöpfers David Cage. Vor einiger Zeit hatte das Team mit einem kontroversen Gameplay-Trailer weitere Einblicke in das Spiel gegeben und damit für einen regelrechten Aufschrei unter den Fans gesorgt. Der Umgang mit sensiblen Themen wie Kindesmissbrauch und häuslicher Gewalt, unsensibel eingepackt in ein Media-Briefing ohne entsprechende Kennzeichnung, verunsicherte einige Zuschauer.

Unter anderem darüber sprachen wir in einem umfangreichen Interview mit dem Detroit: Become Human-Lead Writer Adam Williams, der uns versicherte, dass das Team mit der größtmöglichen Sensibilität und dem nötigen Respekt vor solchen kritischen Sachverhalten vorgehe und im Kontext des finalen Spiels das übergeordnete Thema stehen werde. Diese Meldung scheint nicht alle aufgebrachten Fans erreicht zu haben, denn das Spiel steht wieder einmal unter starkem Beschuss. Wie die Daily Mail berichtet habe die Childline-Gründerin Dame Esther Rantzen Publisher dazu aufgerufen, "die Szene über den Kindesmissbrauch zu entfernen oder das PS4-Spiel zurückzuhalten". Sie nannte diese Vorgehensweise von Quantic Dream "krank und abstoßend."

"Gewalt gegen Kinder ist keine Unterhaltung. Es ist kein Spiel, sondern ein realer Alptraum für viele tausend Kinder, die mit dieser Art von Szenarios leben müssen. Die Macher von diesen Spielen sollten ernsthaft beschämt sein. Ich denke das ist pervers. Wer glaubt bitte, ein Kind zu schlagen sei Unterhaltung?"

Der Gründer der NAPAC-Organisation (National Association of People Abused in Childhood), Peter Saunders, verwendete stieg für seine Kollegin ein, obwohl er ein veraltetes (und absolut überholtes) Argument benutzte, um die Linie zwischen Gewalt in Videospielen und der in der realen Welt zu ziehen:

"Täter werden auf diesen Kram stürzen und die andere Sache die wir wissen ist, dass Videospiele ohne Frage meist von Kindern gespielt werden, die durch die Verbreitung von anstößigen Bildern zu Gewalt und Missbrauch angeregt werden."

Sony Interactive Entertainment hat einen Kommentar zu dieser Sache verweigert. Glaubt ihr Quantic Dream und Sony sollten diese Szene aus dem Spiel streichen oder ihrer ursprünglichen Vision treu bleiben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Detroit: Become Human wird in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres erwartet.

