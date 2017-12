Gerücht: A Way Out auf 2019 verschoben?

A Way Out wurde im Sommer diesen Jahres auf der E3 enthüllt und hat damals einige Aufmerksamkeit für sein durchdachtes kooperatives Konzept erhalten. Entwickler Hazelight konzipierte diese Erfahrung für das gemeinschaftliche Erlebnis im lokalen Koop, was viele vor allem ältere Fans an die guten alten Tage zusammen auf der Couch zurückerinnerte. Ursprünglich plante EA den Titel für das Jahr 2018, doch eine Verzögerung der Veröffentlichung scheint nicht unwahrscheinlich. Auf Reset Era sind einige alte Informationen über potentielle EA-E-Mails aufgetaucht, die von einer Verzögerung im Produktionverlauf und einer Verschiebung des Spiels auf das Jahr 2019 sprechen. Da wir bislang jedoch keine offizielle Stellungnahme von EA zu dem Vorfall erhalten haben, betrachten wir diese Information als Gerücht. Glaubt ihr Hazelight wird ein weiteres Jahr mit dem Titel beschäftigt sein?