Entwickler stellt Gameplay von Past Cure vor

Vergangene Woche hat der Indie-Entwickler Phantom 8 Studio einen Videowalkthrough seines ersten Actionspiels Past Cure veröffentlicht, der uns einige spielerische Einblicke in einen frühen Abschnitt des Titel gibt. Der Animation Artist Nick Mallinder zeigt uns darin wie die einzelnen Gameplay-Säulen zusammenarbeiten und welche Fortschritte das Studio in den vergangenen Monaten erzielt hat. Ursprünglich sollte Past Cure bis Ende des Jahres veröffentlicht sein, aufgrund von zusätzlicher Anpassungswünsche entschied sich das Berliner Startup-Unternehmen allerdings dazu, die Veröffentlichung bis zum 2. Februar 2018 hinauszuzögern. Wir haben die im Video gezeigten Mechaniken und Umgebung bereits selbst angespielt und unsere Eindrücke, zusammen mit Erwartungen und Befürchtungen in einem kompakten Text festgehalten. Der Titel kann ab sofort bei teilnehmenden Händlern zum Preis von 29,99 Euro vorbestellt werden. Was sagt ihr zum Spiel der Berliner?