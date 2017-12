Soma erscheint auf Xbox One und erhält Safe-Modus

Soma ist ein wundervoll atmosphärisches Horrorspiel, das 2015 auf dem PC und auf der Playstation 4 veröffentlicht wurde. Nun sinkt Frictional Games' Tiefsee-Abenteuer noch einmal unter die Wasseroberfläche, aber dieses Mal auf der Xbox One. Das wohl Interessanteste an dieser Veröffentlichung ist vielleicht der "Safe-Modus" den die neue Version des Spiels beinhaltet. Sowohl PC- als auch Xbox-Spieler (für die PS4 kommt der Modus ein wenig später) werden mithilfe des neuen Modus in der Lage sein, das Spiel ohne jegliche Angst vor den wild gewordenen Robotern zu spielen, was definitiv ein starker Kontrast zum vorherigen Gameplay ist. Vielleicht öffnet sich das Spiel nun einem größeren Publikum?