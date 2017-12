Abandon Ship setzt 2018 Segel

Abandon Ship ist ein Spiel, das nun bereits seit einiger Zeit auf den offenen Early Access-Gewässern herumschippert. Im Übersee-Abenteuer werden Spieler eine spannende Roguelike-Erfahrung im Stile von Spielen wie FTL: Faster Than Light erleben, was für einige Spieler Grund genug ist, sich mit dem Spiel auseinanderzusetzen. Ursprünglich sollte der Titel noch in diesem Jahr erscheinen, doch Kapitän Gary Burchell hat nun bekanntgegeben, dass das Land noch nicht in Sicht sei und sich alle Matrosen noch einige Wochen lang andersartig beschäftigen müssen: "Wir sind bemüht eine extrem hochwertige Erfahrung abzuliefern und wir wollen sicherstellen, dass unser initialer Release so Feature-komplett und poliert wie nur möglich wird. Bislang ist die Rückmeldung unserer Spieltester außerordentlich positiv, warum hören wir also hier auf? Weil wir mit ein wenig mehr Zeit ein umso besseres Spiel abliefern werden." Fireblade Software hat ein ausgiebiges Let's Play-Video veröffentlicht, das euch über den aktuellen Stand von Abandom Ship auf dem Laufenden hält. Hier bei uns seht ihr derweil Gameplay aus dem neuen Spielmodus.