Startzeiten der Closed Beta für Naruto to Boruto: Shinobi Striker auf PS4 bekannt

Bandai Namco hat Ende der vergangenen Woche ihren Zeitplan für das kommende Naruto to Boruto: Shinobi Striker-Beta-Festival mit uns geteilt. Spieler dürfen im geschlossenen Test ausprobieren, wie die akrobatischen Kämpfe vonstatten gehen, eigene Kämpfer kreieren und mit Freunden und Fremden in Vier-gegen-Vier-Kämpfen Schattendoppelgänger beschwören. Die "Große Ninja Krieg-Beta" findet am Wochenende des 15. auf den 17. Dezember statt und ist exklusiv für Playstation 4-Konsolen verfügbar. Hier die Liste der Startzeiten, in denen ausgewählte Spieler Zugang zu den Online-Servern bekommen:



Freitag, 15. Dezember 21:00-00:00 Uhr

Samstag, 16. Dezember 10:00-13:00 Uhr

Samstag, 16. Dezember 18:00-21:00 Uhr

Sonntag, 17. Dezember 02:00-05:00 Uhr



Falls ihr nun interessiert seid selbst am Betatest teilzunehmen, könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite von Bandai Namco für die Ninja-Herausforderung registrieren. Bitte beachtet, dass zum Spielen eine aktive Playstation Plus-Mitgliedschaft vorausgesetzt wird. Naruto to Boruto: Shinobi Striker hat bislang kein Erscheinungsdatum erhalten, ist jedoch für PC, Xbox One und Playstation 4 in Arbeit.