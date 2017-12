The Sexy Brutale erscheint nächste Woche auf der Switch

Entwickler Cavalier Game Studios und Publisher Tequila Works haben heute das Veröffentlichungsdatum für ihr faszinierendes Puzzle-Adventure The Sexy Brutale enthüllt. Ab dem 7. Dezember wird das Spiel für 19,99 Euro auf Nintendo's Konsole erscheinen und uns eine Reihe an mysteriösen Kasino-Morden untersuchen lassen, dabei begleitet uns die Murmeltiertag-ähnliche Atmosphäre entweder auf dem Handheld unterwegs oder auf dem Fernseher Zuhause.

Wir wir bereits in unserer Kritik zum Spiel erwähnt haben braucht The Sexy Brutale zwar ein wenig Zeit um warm zu laufen, wird im Anschluss jedoch sehr schön. Das Spiel ist bereits für den PC, der Playstation 4 und Xbox One erhältlich, der Nintendo Switch-Release folgt am 7. Dezember.