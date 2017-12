Heute im GR Livestream: Mittelerde: Schatten des Krieges auf der Xbox One X

Unsere Livestream-Serie, die sich der Darstellung von Drittanbieter-Titeln in hochgradig detaillierten 4K auf der Xbox One X widmet, geht weiter. Heute gesellt sich erneut Jake zu uns, um Monoliths ambitionierte Fortsetzung Mittelerde: Schatten des Krieges in 4K auf Microsofts mächtiger Konsole zu spielen. Solltet ihr euch also noch immer nicht zu einem Kauf der leistungsstarken Maschine entschieden haben, so könnt ihr euch mit der Live-Demonstration der Drittanbieter-Titel selbst ein Bild von der Konsole machen. Egal wie ihr euch entscheidet, Jake ist ab 16 Uhr bereit, euch auf unserer Liveseite zu begrüßen.