Monolith würde Xenoblade Chronicles X gern auf der Nintendo Switch sehen

Am Montag erscheint das neueste JRPG Xenoblade Chronicles 2 von Entwickler Monolith Soft. und Fans dürfen endlich selbst das herzerwärmende Abenteuer von Rex und Pyra ausprobieren (mehr Details dazu gibt es in unserer Kritik). Wie ihr mittlerweile bestimmt wisst, ist der Titel ein Nintendo Switch-Exklusivspiel und das erlaubt es uns, die Reise der Klingen auf den Titanen nicht nur auf dem großen Fernseher zu Hause zu spielen, sondern auch bequem unterwegs. Falls ihr niemals die Wii oder ihren Nachfolger, die Wii U gekauft haben solltet und euch dennoch einen Eindruck vom aktuellen Stand der Serie machen wollt, gibt es neuerdings ein bisschen Hoffnung darauf, dass ihr die Wurzeln des Franchise in Zukunft vielleicht auf neuen Plattformen nacherleben dürft.

Der Studiopräsident von Monolith Softw., Tetsuya Takahashi, findet Gefallen an der Idee Xenoblade Chronicles X auf seiner Switch zu spielen. In einem Interview mit 4Gamer erklärte er: "Es gibt Zeiten in denen ich denke, wie toll es wäre [Xenoblade Chronicles X] auf der Nintendo Switch zu spielen. Natürlich hängt das von der Nachfrage und solchen [Faktoren] ab, aber ich werde es bedenken, wenn ich über zukünftige Pläne mit Nintendo spreche." Wie klingt das in euren Ohren? Würdet ihr den letzten Serienableger gerne noch einmal auf der Switch spielen, falls Nintendo einen Port bewilligt?

