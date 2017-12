Neue Feinde und NPC im Bloodborne-Code entdeckt

Einer der bekannteren Dark Souls-Dataminer, ein Spieler namens Sanadsk, teilte vergangene Woche ein Video mit noch nie veröffentlichtem Material aus Bloodborne. Dem Content Creator ist es gelungen den Quellcode des Playstation 4-Exklusivtitels in die Hände zu bekommen und in den Untiefen davon einige unbenutzte Kreaturen und Nichtspielercharaktere aus dem Spiel aufzudecken. Zu seinen interessantesten Funden gehört ein gewaltiges Biest mit goldenem Fell, das dem Youtuber zufolge eventuell ein Bossgegner sein könnte, das im Entwicklungsprozess ersetzt wurde. Einen weiteren Gegnertypen auf den wir in Yharnam oder im pthumerianischen Labyrinth hätten stoßen können, könnt ihr euch auf dem Bild unten ansehen. Falls euch diese Art von Nachricht anspricht, dann interessiert euch vielleicht ebenfalls, dass erst vor kurzem ein neuer Gegnertyp in Bloodborne entdeckt wurde und geht auf jeden Fall sicher, dass ihr euch Sanadsks Video anseht.

Das ist einer der Kreaturen, die im Quellcode von Bloodborne entdeckt wurden. Das Bild stammt aus dem Video von Video.

Quelle: VG247.