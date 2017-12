Wirtschaftsanalysten: Nintendo ist reichstes Unternehmen Japans

Das führende japanische Wirtschaftsmagazin Toyo Keizai listete vergangene Woche die 500 teuersten Unternehmen Japans nach ihrem geschätzten Ersparnis und enthüllte damit einige sehr interessante Entwicklungen. Aus dieser Liste ging unter anderem hervor, dass Nintendo es ganz bis an die Spitze geschafft hat und laut den Analysten über ein Netto-Bankvermögen von umgerechnet ca. 7 Milliarden Euro verfügt. Trotz schwacher Wii U-Verkäufe hat der Hardware-Hersteller damit in den vergangenen Dekaden eine unglaubliche finanzielle Reserve aufgebaut, die nun mit der starken Nintendo Switch wieder ansteigen könnte. Habt ihr erwartet, dass sich Nintendo so unglaublich gut schlägt? Sony ist übrigens auf Rang vier gelandet, auch dafür Glückwünsche.

Selbst die schwachen Wii U-Verkäufe konnten Nintendo nicht stoppen.

Quelle: JapaneseNintendo.com.