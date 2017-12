Hellboy Reboot erscheint Januar 2019 im Kino

Das Reboot zum berühmt berüchtigten Halbdämon Hellboy ist bereits seit einer Weile in Produktion. Seit einigen Monaten ist es ruhig um den gehornten, nun wurde die Stille jedoch gebrochen. Sowohl Summit Entertainment als auch Lizenzinhaber Lionsgate bestätigten gegenüber The Hollywood Reporter dass der Film am 11. Januar 2019 in den Kinos anlaufen wird.

Für die Rolle des Hellboy wählte Regisseur Neil Marshall Stranger Things-Star David Harbour aus, dieser gesellt sich somit neben bekannte Schaupieler wie Milla Jovovich, Daniel Dae Kim und Ian McShane. Das Skript zum Film wurde vom Original Hellboy-Autoren Mike Mignola in Verbindung mit Christopher Golden und Andrew Cosby geschrieben.