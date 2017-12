Hannah Telle und Ashly Burch kehren in Lebewohl-Episode von Life is Strange: Before the Storms zurück

Life is Strange: Before the Storms Vorbesteller-Bonusepisode "Lebewohl" wird Anfang 2018 erscheinen, das haben Square Enix und Entwickler Deck Nine Games am Donnerstag bekanntgegeben. Interessanterweise werden dabei die beiden professionellen Synchronsprecher Hannah Telle, die in den originalen Episoden von Life is Strange Max vertont hat, und Ashly Burch (die Chloe gesprochen hat) in ihre alten Rollen zurückkehren, um bei der finalen Episode dem Studio noch einmal unter die Arme zu greifen. Beide Schauspieler mussten das Team im Herbst 2016 aufgrund des SAG-AFTRA-Synchronsprecher-Streiks verlassen, allerdings stand Burch Deck Nine weiterhin als Unterstützung für das Autorenteam zur Verfügung. Nun da die Streitigkeiten beendet sind, können die beiden ihre früheren Arbeiten wiederaufnehmen.

"Das Team freut sich ungemein, dass sowohl Hannah Telle als auch Ashly Burch wieder Max und Chloe ihre Stimmen leihen konnten", erklärte Jeff Litchford, Vizepräsident von Deck Nine Games in der offiziellen Pressemitteilung. „Wir sind sehr glücklich mit Rhianna DeVries' Darstellung von Chloe in Before the Storm und die Reaktion der Fans war großartig. Sie wird weiterhin mit uns arbeiten, als Teil eines Teams, das sich sehr nahesteht."

In "Lebewohl" kehren wir noch einmal in die Haut von Max Caulfield, der Heldin des ersten Spiels, zurück, um die Momente unmittelbar vor ihrem Abschied von Arcadia Bay zu erleben, die zeitlich vor den Episoden von Life is Strange: Before the Storm spielen.