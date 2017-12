Destiny 2 bekommt In-Game-Integration von Amazons Alexa

Amazon und Activision haben vergangene Woche viele Technik-Fans auf der Bühne der AWS re:Invent 2017-Konferenz in Las Vegas mit der Enthüllung der sogenannten "Destiny 2 Ghost Skill"-Implementierung von Amazons digitaler Sprachassistentin Alexa überrascht. Der Service, der aktuell nur in Großbritannien und Nordamerika verfügbar ist, soll die händischen Menüinteraktionen reduzieren, da Spieler mit ihrer Hilfe einfache Aufgaben per Sprachsteuerung abgeben können.

Freunden, dem Feuerteam und Clan-Aktivitäten beizutreten oder sich von ihnen zu trennen wird mit Alexa sehr viel leichter vonstatten gehen, da wir nicht länger in den Untiefen der Menüstrukturen nach den entsprechenden Spielernamen und Tätigkeiten suchen müssen und uns stattdessen darauf konzentrieren können, die Gegner mit Feuer einzudecken. Falls unerfahrene Spieler in einem Areal festhängen können sie Alexa bitten die Situation zu erklären oder ihnen einen Ausweg aufzuzeigen. Amazons Sprachcomputer soll sogar in der Lage sein, Aktivitätsempfehlungen für die Spieler auszusprechen, basierend auf deren aktuellem Powerlevel. Falls Destiny 2 in Zukunft Möglichkeiten zur Speicherung von Ausrüstungssets bekommen sollte (was nach aktuellem Stand in den nächsten Monaten aber nicht geplant ist) kann uns Alexa sogar dabei helfen, das aktive Equipment zu wechseln. Weitere Informationen zur Destiny 2-Alexa-App und dem Service im Allgemeinen findet ihr auf Amazon.

Des weiteren haben die beiden Unternehmen einen physischen Wi-Fi-Lautsprecher im ikonischen Design des Destiny-Geistes für Ende Dezember angekündigt. Das Gadget wird die Stimme des Synchronsprechers Nolan North beinhalten, der bereits den Geist in den Spielen zum Leben erweckt. Amazon verkauft den Lautsprecher für umgerechnet ca. 75 Euro und bereitet den Versand ab dem 19. Dezember vor. Ihr könnt das Gerät natürlich auch ohne Destiny 2 verwenden.

"Der Geist dient euch als Führer und Begleiter in Destiny 2 und Spieler werden von nun an in der Lage sein diese Erfahrung mit Alexa in die reale Welt zu übertragen." erklärte Activisions CEO Eric Hirshberg während der Präsentation. "Der Destiny 2 Ghost Skill ist die erste [Dienstleistung] ihrer Art und die bis dato innovativste und immersivste Erfahrung für Alexa. Wir sind gespannt darauf unserer Community von Spielern, die die leidenschaftlichsten Fans der Welt sind, mit dem Ghost Skill und der Limited-Edition Destiny 2 Ghost neue Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, wie sie Destiny 2 spielen. Die Linien zwischen Spiel und [Realität] wurden auf eine unglaubliche neue Art und Weise verwischt."

Steve Rabuchin, Vizepräsident von Amazons Alexa-Zweig, fügte dem hinzu: "Alexa ist nun ein Bestandteil der Destiny 2-Erfahrung und wir sind sehr gespannt darauf [zu erfahren], was das für unsere Destiny 2-Spieler und der Zukunft von Spielen und Sprachtechnologie bedeutet. Gaming ist ein Beispiel dafür, bei dem Sprache eine aktivere Erfahrung in der natürlichsten und leichtesten Art und Weise für Verbraucher erschafft. Anstatt das Gameplay mit der Menüinteraktion zu unterbrechen können Spieler ihren Geist durch Alexa bestimmte Aufgaben auftragen. Spieler lieben die Destiny 2-Erfahrung und nun kann Alexa [das Spiel] noch immersiver und unterhaltsamer gestalten."

Quelle: BusinessWire.