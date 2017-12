What Remains of Edith Finch gibt es Anang 2018 auch in physisch

Publisher Annapurna Interactive und der britische Produktions-Hersteller Iam8bit haben Ende der dieser Woche eine limitierte, physische Edition von Giant Sparrows neuestem narrativem Abenteuer What Remains of Edith Finch vorgestellt. Die spezielle Version kostet 29,99 US-Dollar und wird ein Wendecover im Design des unglaublichen Finch-Hauses haben. Da Sony in ihren Spielen keinen Region-Lock verwendet wird das Spiel auf allen Playstation 4 problemlos möglich sein. Falls ihr jetzt auf die Idee eines besonderen Weihnachtsgeschenk gekommen seid, müssen wir euch jedoch enttäuschen. Iam8bit beginnt mit dem Versand des Produkts erst Anfang 2018, ihr wärt somit einige Wochen zu spät dran.

Wenn ihr sowieso eher der Vintage-Retro-Typ seid, hat der Verkäufer noch eine schicke Vinyl-Edition des Spiels im Angebot. Allerdings wird auch dieser Soundtrack nicht rechtzeitig zu Weihnachten in euren Besitz kommen, dafür aber mit genügend Zeitpuffer für das kommende Weihnachtsfest. What Remains of Edith Finch ist ein liebenswürdiges, narratives Abenteuer und Bengt, der es in seiner Kritik einen "Walking-Simulator' schimpfte, mag das Spiel noch immer sehr.