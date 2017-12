Gerücht: Kommt Paladins: Champions of the Realm für Nintendo Switch?

Die Erfolgsgeschichte von Hi-Rez Studios' Paladins: Champions of the Realm ist eine, die von Kontroversen begleitet wurde. Das Spiel wurde anfangs hart dafür kritisiert, sich Ideen- und Gameplay-technisch großzügig bei Blizzards Overwatch zu bedienen, doch die schlechte PR hat letztlich dafür gesorgt, dass dem Spiel überhaupt erst Aufmerksamkeit zuteil wurde, die es mittlerweile besitzt. Aktuell ärgern sich viele Spieler über die kontroverse Integration von Pay-to-Win-Mechaniken im bestehenden Karten-Individualisierungssystem und gleichzeitig ist das Studio offenbar noch an ganz unterschiedlichen Fronten beschäftigt. Obwohl der Entwickler eine Nintendo Switch-Portierung von Paladins: Champions of the Realm bislang vehement abstritt, scheint genau das nun aktuell in Arbeit zu sein. In den Patch-Daten des Beta-Clients fanden Dataminer einige Ordner, die konkret auf eine Nintendo Switch-Umsetzung hinweisen. Der Nutzer SmiteDatamining brachte diese Ergebnisse zum Vorschein und entlarvt Hi-Rez' Vorhaben. Würdet ihr Paladins: Champions of the Realm auf der Switch spielen?