The Evil Within 2 verkaufte in der Releasewoche 211.000 Kopien

Mit The Evil Within kehrte Resident Evil-Entwickler Shinji Mikami zu seinen Wurzeln des Surival-Horrors zurück, die Fans dankten ihn mit massiven Verkaufszahlen. So war es leicht vorauszusehen dass Bethesda die Gelegenheit ergreifen und aus dem neuen Franchise möglichst viel Gewinn herausschlagen würde. Vor kurzem wurde die Fortsetzung zum Original veröffentlicht und schnitt mit einem ähnlich guten Ergebnis sowohl bei Kritikern als auch Spielern ab. Ein Bericht bringt nun Licht ins dunkle und zeigt uns wie gut das Spiel wirklich auf dem Markt abschnitt.

Laut einem neuen Bericht der VGChartz verkaufte das Spiel in der ersten Woche nach Release 211,418 tausend Kopien im Westen. Das Originalspiel verkaufte sich im Vergleich dazu 800.000 tausend mal während der ersten Woche auf dem Markt. Da der Bericht jedoch nicht die digitalen Verkäufe beinhaltet und diese 2017 einen großen Anteil der Verkäufe ausmachen, könnte der drastische Abfall darauf zurückzuführen sein.

Teilt man die Verkaufszahl nach Plattformen auf so verkaufte sich die Playstation 4-Version mit 156,361 Kopien (74 Prozent) am besten, die Xbox One-Version verkaufte sich 47,436 (22 Prozent) mal während die PC-Version mit 7,621 Kopien (4 Prozent) den niedrigsten Anteil der Verkäufe ausmacht.