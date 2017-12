Warum Hideo Kojima seinen Namen in die Spieltitel platziert

Hideo Kojima ist eine Legende unter den Designern in der Videospielindustrie, in jedem seiner veröffentlichten Spiele kommt uns die Nachricht "Ein Hideo Kojima Spiel" entgegen. In der Vergangenheit erntete er durch diese Angewohnheit einige Kritik, so soll er durch die Hervorhebung seines Namens die Arbeit des gesamten Teams untergraben. Nun tritt er in den Vordergrund und erklärt was es mit den Nachrichten auf sich hat.

In einem ausführlichen Essay, veröffentlicht von Glixel spricht Kojima darüber dass die Spieleentwicklung dazu tendiert Fließbandarbeit zu werden, gute Spiele jedoch einen Regisseur benötigen, eine gewisse Authorität. So soll die Nachricht keinesfalls dem eigenen Ego dienen, sondern viel mehr Stolz und Verantwortung gegenüber dem abgelieferten Produkt symbolisieren.

Wir haben die ungekürzte Begründung des Entwicklers beinhaltet, diese könnt ihr euch unten durchlesen:

"In AAA-Spielen sind die Arbeitsabteilungen stark unterteilt, es gibt kaum "Regisseure" die ähnlich wie James Cameron oder Guillermo del Toro sowohl die Richtung als auch die Entstehung vom Beginn bis hin zur Veröffentlichung mitbestimmen können. Tatsächlich gibt es gar kein Verlangen nach einem Regisseur. Das ist eine der Fallen in der sich die Videospielindustrie momentan befindet. Der Arbeitsprozess und die digitale Herstellung sind ein effizientes Team. Als Ergebnis soll der "Regisseur" lediglich die einzelnen Aufgaben delegieren, so wie in jedem großen Hollywood-Film. Ein Regisseur der an der Planung, Konzeptualisierung, Produktion, Skript, Musik und sogar dem Marketing teilnimmt ist lediglich eine Verschwendung von Zeit und Ressourcen, es ist ineffizient. Das Unternehmen trägt auch keinen Nutzen davon.

Diese Art des Denkens, das für einige vielleicht logisch klingt, ist ein großer Fehler. Und von einer anderen Perspektive aus gesehen könnte dies zur falschen Schlussfolgerung führen dass effiziente digitale Herstellung keine Leitung braucht und lediglich ein Produkt ist, während nur penibel herausgearbeitete analoge Erschaffungen als kreativ angesehen werden können. Analog und digital ist lediglich eine Frage der Methoden und Werkzeuge. Wie sie benutzt werden bestimmt den Unterschied zwischen einem einfachen Produkt und einer kreativen Arbeit; der Unterschied zwischen eines kopierten Produkts und einer wahrhaftig originalen Kreation.

Filme und Spiele sind eine Form der Unterhaltung die einen zeitlichen Rahmen der Konsumenten einnehmen. Hier muss die Leidenschaft des Erschaffers beinhaltet sein. Ein Mensch mit einer Seele muss seine Liebe durch seine Kreation an eine unbekannte und nicht erkennbare Zielgruppe heranführen. Um erfolgreich zu sein muss jedes Stück der Kreation mit der Seele des Erschaffers durchtränkt sein. Zu Beginn des Filmes der "gemacht wurde für diejenigen mit einer Liebe für Film und für die Liebe selbst", können wir lesen "Ein Guillermo del Toro Film", jedoch nicht aus Selbstgefälligkeit; es ist eine Aussage und eine Signatur über denjenigen dessen Liebe und gesamte Seele in der Kreation steckt. Es ist Stolz und Verantwortlichkeit gegenüber der Schöpfung.

Aus dem selben Grund packe ich in meine Arbeiten die Nachricht "Ein Hideo Kojima Spiel" hinein. Ich möchte ein Spiel abliefern mit der Liebe eines Mannes namens Hideo Kojima und dieses an ein Publikum weiterreichen dass "eine Liebe für Videospiele und für die Liebe selbst hat.